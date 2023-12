Coreea de Nord, partener strategic pentru Ciolacu

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, si liderul AUR George Simion au avut o disputa vineri seara, la Digi 24. Ciolacu l-a intrebat pe liderul AUR cat timp va mai spune neadevaruri despre el si familia sa si l-a avertizat ca s-ar putea decide la randul sau sa spuna adevaruri care il vizeaza, in replica,…

- Zona Euro nu va putea evita prima recesiune de la pandemie, economia urmand a inregistra al doilea trimestru consecutiv de declin in perioada octombrie-decembrie 2023, arata rezultatele unui sondaj in randul analistilor realizat de Bloomberg. Zona Euro este cea mai importanta piața pentru exporturile…

- Intr-un reportaj-investigație de aproximativ 80 de minute, sub titlul „Pariuri sportive. Bookmakerii iau toata miza”, televiziunea franco-germana Arte investigheaza trucurile folosite de industria pariurilor sportive online. In 20 de ani, aceasta piața online a fost multiplicata de 40 de ori in Europa.Dupa…

- Nu e un secret ca telefoanele pliabile de tip flip s-au inspirat, din punct de vedere al design-ului, de la clasicele telefoane cu clapeta care faceau furori in urma cu doua decenii. Samsung celebreaza astfel unul dintre cele mai populare modele retro ale sale, Samsung E700, cu o ediție limitata a celui…

- La Campionatul Mondial de descarcerare și prim ajutor in trauma, desfașurat zilele trecute in Insulele Canare, la Lanzarote, Romania a fost reprezentata la cel mai inalt nivel de echipa de paramedici de la ISU Baia Mare, care a dus faima Maramureșului peste hotare. Alaturi de ei, au participat echipele…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, considera ca presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se afla de cateva luni in campanie pentru alegerile prezidentiale. Rares Bogdan a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca premierul Marcel Ciolacu…

- La reuniune și-au anunțat prezența numeroși lideri internaționali, iar anunțurile de noi inalți oficiali care vor merge la Cairo continua sa soseasca, potrivit Reuters. • Președintele Consiliului European, Charles Michel și liderul diplomației UE, Jospe Borrell• Președinți: Abdel Fattah al-Sisi…