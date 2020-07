Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este pregatit sa inceapa un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul isi cere scuze pentru retragerea unilaterala din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si plateste despagubiri, a anuntat miercuri presedintele iranian Hassan Rohani, relateaza Reuters.

- Autoritatile nord-coreene au declarat joi ca Statele Unite nu sunt in masura sa comenteze afacerile inter-coreene, apreciind ca este in interesul Washingtonului sa stea linistit daca doreste alegeri prezidentiale de succes, scrie agentia de presa KCNA, citata de Reuters. Aceasta luarea de pozitie survine…

- Administratia Chinei a indemnat, luni, Statele Unite sa renunte la planul privind reluarea testelor atomice, in contextul in care Washingtonul a evocat aceasta posibilitate pentru a exercita presiuni asupra Beijingului si Moscovei in negocierile privind controlul armamentului, potrivit Mediafax."Insistam…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca administratia sa analizeaza numeroase propuneri legate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), inclusiv una care prevede ca Washingtonul sa contribuie la finantarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, transmite Reuters,…

- In timp ce presa din intreaga lume face speculații intense cu privire la starea de sanatate a lui Kim Jong-un – despre care s-a spus inclusiv ca nu mai este in viața – un ministru sud-coreean dar și surse americane au oferit, marți, explicații mai plauzibile cu privire la dispariția sa brusca. Astfel…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…