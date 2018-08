Coreea de Nord: Kim Jong-Un protestează împotriva sancţiunilor "scelerate" Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a denuntat "fortele ostile" responsabile de sanctiuni "scelerate", au relatat vineri media oficiale de la Phenian, aceste critici intervenind intr-un moment in care Washingtonul solicita mentinerea presiunii internationale impotriva regimului nord-coreean, relateaza AFP. Kim Jong-Un il intalnise pe presedintele american Donald Trump in iunie, in cadrul unui summit istoric in Singapore, in cursul caruia se angajase sa actioneze pentru denuclearizarea peninsulei, formulare vaga ce a dus la interpretari divergente Phenianul nu a recurs la nicio masura confirmata si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

