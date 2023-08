Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut "intensificarea radicala" a productiei de rachete, a relatat luni agentia de presa de stat KCNA, in timp ce Seulul si Washingtonul planifica manevre militare comune, scrie AGERPRES.Kim a vizitat vineri si sambata fabrici care produc rachete, munitie pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut o creștere a producției de rachete pentru a contribui la asigurarea unei „puteri militare copleșitoare” și pentru a fi gata de razboi, a declarat luni presa de stat KCNA, in timp ce Coreea de Sud și Statele Unite se pregatesc pentru exerciții militare anuale,…

- Razboi in 'aer' - Dupa ce Putin a trimis bombardierele, Ucraina anunța cate rachete de croaziera a interceptatFortele aeriene ucrainene au anuntat miercuri ca au interceptat 36 de rachete de croaziera trase de Rusia intr-un nou val de bombardamente, in a 18-a luna de la invadarea tarii de catre Moscova,…

- Forțele armate ale Ucrainei spun ca au doborat doua rachete de croaziera Kalibr și șapte drone UAV Shahed in timpul atacurilor forțelor ruse de peste noapte. Forțele ruse au efectuat 45 de atacuri aeriene și au lansat 38 de rachete in interiorul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…

- Forțele Aeriene ale Ucrainei au precizat ca, in atacul lansat asupra Kievului in noaptea de miercuri spre joi, Rusia a utilizat 10 rachete de tip Iskander. Potrivit partii ucrainene, invadatorii au tras rachete balistice și de croaziera. "In jurul orei 02:45, invadatorii au atacat, din nou, capitala…