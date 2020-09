Stiri pe aceeasi tema

- Soldații nord-coreeni au impușcat de 10 ori un sub-coreean care lucra pe o nava de pescuit și care a ajuns in apele teritoriale ale Phenianului dupa ce a disparut de la bordul vasului cu care naviga....

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a transmis o scrisoare de scuze Coreii de Sud dupa ce un dezertor, un oficial, a fost impuscat in apele Coreii de Nord ca urmare a politicii anti-COVID-19 a acestei tari.

- Liderul Coreei de Nord Kim Jong-un a facut un gest fara precedent, cerandu-și scuze pentru uciderea unui oficial sud-coreean, potrivit unei declarații oficiale a președinției de la Seul, relateaza BBC News. Kim i-ar fi transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca incidentul este regretabil și…

- Japonia si Coreea de Sud trebuie sa coopereze pentru a contracara orice amenintare din partea Coreii de Nord, i-a spus joi, intr-o discutie telefonica, noul premier japonez, Yoshihide Suga, presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, facand apel la o imbunatatire a relatiilor agitate dintre cele doua…

- Japonia si Coreea de Sud trebuie sa coopereze pentru a contracara orice amenintare din partea Coreii de Nord, i-a spus joi, intr-o discutie telefonica, noul premier japonez, Yoshihide Suga, presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, facand apel la o imbunatatire a relatiilor agitate dintre cele doua…

- Noul premier japonez Yoshihide Suga si-a exprimat sperantele in imbunatatirea relatiilor cu Coreea de Sud, intr-o scrisoare catre presedintele sud-coreean Moon Jae-in, a anuntat luni presedintia de la Seul, in contextul unor legaturi tensionate in legatura cu istoria si schimburile comerciale, relateaza…

- Acte de barbarism in centrul și in nordul Franței. Zeci de cai de rasa au fost mutilați și uciși in satele franceze, iar oamenii legii au deschis mai multe anchete dupa un ultim caz descoperit vineri in Cortambert, scrie Reuters.

- Principalii actionari ai grupului petrolier austriac OMV, holdingul OBAG care gestioneaza participatiile statului la marile companii din Austria si Mubadala Investment Company, fondul suveran de investitii din Abu Dhabi, au anuntat joi ca au convenit sa isi prelungeasca colaborarea pana in 2030,…