Coreea de Nord a fost invitata pentru prima oara sa participe la Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, ce va avea loc in februarie, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de AFP. Phenianul va fi reprezentat de viceministrul de externe, Kim Son Gyong, conform unui purtator de cuvant. Printre responsabilii asteptati la Munchen se afla secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif si omologul lor chinez Wang Yi. Atat Iranul, cat si Coreea de Nord sunt implicate in programe nucleare controversate si se afla in conflict cu Statele Unite…