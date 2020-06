Coreea de Nord întrerupe canalele de comunicare cu "duşmanul" din sud (KCNA) Coreea de Nord intentioneaza sa intrerupa marti canalele de comunicare, in special militare, cu "dusmanul" sud-coreean, a anuntat agentia de stat nord-coreeana, KCNA, dupa ce mai multi activisti au amenintat ca vor trimite manifeste anti-Phenian in tara comunista, noteaza AFP.



Phenianul "va taia complet legaturile dintre autoritatile din Nord si cele din Sud", precum si alte canale de comunicare, in special dintre fortele armate ale celor doua state sau partide politice aflate la putere la Seul si Phenian, a precizat KCNA.



Aceasta masura urmeaza sa intre in vigoare marti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

