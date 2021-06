Coreea de Nord: Înalţi oficiali, demişi după un ''grav incident'' legat de COVID-19 Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis mai multi inalti oficiali pe care ii acuza ca sunt responsabili de un "incident grav" legat de pandemia de COVID-19, a carei prezenta nu a fost pana acum recunoscuta de Phenian pe teritoriul tarii, relateaza AFP si DPA. Acesti oficiali "au cauzat un grav incident care provoaca o criza enorma pentru securitatea natiunii si a poporului sau", a declarat Kim in cadrul unei reuniuni a biroului politic al partidului unic, citat de agentia oficiala de presa KCNA. Agentia de presa nu a furnizat niciun detaliu despre numarul de persoane demise, nici despre faptele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a concediat mai mult oficiali de rang inalt sub acuzatia ca ar fi responsabili de un „grav incident” legat de combaterea COVID-19, boala a carui prezenta in Coreea de Nord nu a fost recunoscuta pana acum de catre regimul de la Phenian, transmite AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca esecurile in activitatea anti-epidemica au dus la un „incident grav” nespecificat care a pus in pericol siguranta tarii si a oamenilor, a relatat presa de stat. Dictatorul a criticat inaltii oficiali ai partidului de guvernamant pentru neglijarea atributiilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis mai multi inalti oficiali pe care ii acuza ca sunt responsabili de un "incident grav" legat de pandemia de COVID-19, a carei prezenta nu a fost pana acum recunoscuta de Phenian pe teritoriul tarii, relateaza AFP si DPA.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un provoaca noi speculații privind starea sa de sanatate dupa ce ultimele fotografii publicate de presa oficiala a regimului sugereaza ca a pierdut din greutate, scrie Guardian. Kim, a carui tendința spre obezitate a atras atenția lumii înca de când…

- Partidul de la putere in Coreea de Nord si-a amendat regulile pentru a crea un nou post de al doilea comandant de facto sub liderul Kim Jong Un, in timp ce urmareste sa refaca politica interna, a relatat marti agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de Reuters. Citand o sursa neidentificata…

- Partidul de la putere in Coreea de Nord si-a amendat regulile pentru a crea un nou post de al doilea comandant de facto sub liderul Kim Jong Un, in timp ce urmareste sa refaca politica interna, a relatat marti agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de Reuters. Citand o sursa neidentificata…

- Un inalt oficial ar fi fost impuscat, fara a se cunoaste motivele, la ordinul lui Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un. In acelasi mod de operare, Kim a stabilit eliminarea altor oficiali nord-coreeni, in trecut, arata Mediafax. Recent, din ordinul lui Kim Yo-jong, un inalt…

- Regimul dictatorial al lui Kim Jong-Un, in Coreea de Nord, face din nou victime. De aceasta data, liderul de la Phenian ar fi ordonat executarea unui inalt oficial din ministerul Educației, pentru ca nu a reușit sa faca progrese privind politicile legate de invațamantul la distanța, informeaza Daily…