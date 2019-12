Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a catalogat miercuri seara drept "agitatie" si "naivitate" procedura Camerei Reprezentantilor de inculpare a presedintelui Donald Trump in vederea demiterii, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui Florin Cițu…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica, dupa un anunt facut de Phenian privind un "test foarte important" la o baza de lansare, ca liderul nord-coreean Kim Jong Un risca sa piarda "totul" daca "va actiona ostil", relateaza agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. "Kim…

- Fostul consilier american pentru probleme de securitate nationala, John Bolton, i-a luat in deradere pe fiica presedintelui Donald Trump si pe ginerele acestuia, in timpul unui discurs pirvat de saptamana trecuta si a sugerat ca abordarea fostului sau sef fata de politica SUA in Turcia este motivata…

- Consilierul pe probleme comerciale si pentru G7 al președintelui ammerican Donald Trump, Kelly Ann Shaw, paraseste administrația Trump pentru o poziție in sectorul privat, au declarat marți oficialii Casei Albe, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Alexandru Petrescu, anunț revoluționar: Romania…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu mai reuseste sa urmareasca mesajele scrise in reteaua Twitter de omologul sau american, Donald Trump, privind pozitia Statelor Unite fata de conflictul din Siria, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cand ne uitam la declaratiile publicate…

- Avocatul sau a anuntat ca pe 31 octombrie Hunter Biden va parasi consiliul de administratie al unei companii chineze, BHR (Shanghai), Equitz Investment Fund Management Company. Un post pentru care el a fost supus unor atacuri continue din partea presedintelui american Donald Trump.Prin…

- Deutsche Bank a informat o instanta americana, prin intermediul unei scrisori, ca nu detine copii ale declaratiilor fiscale ale presedintelui Donald Trump, a anuntat joi o curte de apel a Statelor Unite, transmite Reuters.