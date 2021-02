Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza ca miscarile adeptilor suprematiei albilor si neonaziste devin o amenintare transnationala, iar acestea au exploatat pandemia pentru a creste sprijinul in favoarea lor. Guterres a subliniat ca pericolul reprezentat de aceste grupari motivate de…

- Sunt buni de plata, dupa ce au aplicat unei cerșetoare de etnie roma o amenda de 500 de franci elvețieni pe un drum din Geneva. Tanara avea 22 de ani, nu avea loc de munca și nu primea ajutor social. Elvetia a fost condamnata de CEDO sa plateasca daune morale unei femei din Romania. Motivul? Elvețienii…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, și-a anulat vizita in Europa in ultima clipa, in urma unor declarații critice ale mai multor oficiali europeni fața de Donald Trump, in contextul evenimentelor care au avut loc in 6 ianuarie in Washington DC, relateaza The Guardian.

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a indemnat joi la moderatie si la respectarea principiilor democratiei, dupa recentele evenimente de la Washington, unde sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, in incercarea…

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica vitoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Deși Donald Trump a declarat miercuri ca „nu” va recunoaște „niciodata” infrangerea sa prezidențiala și i-a cerut vicepreședintelui sau Mike Pence sa refuze certificarea victoriei democratului,…

- Intr-un discurs tipic, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate niciodata.…

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…

- Acesti hackeri s-au dat drept recrutori pe site-ul LinkedIn si pe WhatsApp, pentru a aborda angajati ai AstraZeneca cu oferte de angajare false, au spus sursele. Ulterior, le-au trimis documente, cu descrierea locului de munca oferit, in care era inclus un cod malitios pentru a obtine acces la computerul…