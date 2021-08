Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord cere o ridicare a sanctiunilor internationale care interzic Phenianului exportul de metale si importul de produse petroliere - drept o conditie prealabila - unei reluari a negocierilor cu Statele Unite in dosarul nuclear, declara marti deputati sud-coreeni, relateaza Reuters, potrivit…

- Kim Jong Un pune condiții pentru a relua discuțiile cu Statele Unite in privința denuclearizarii. Potrivit parlamentarilor sud-coreeni, Coreea de Nord cere ridicarea sanțiunilor internaționale care interzic exporturile și importurile de metale, de petrol rafinat și alte bunuri, inainte de orice alta…

- Inalti diplomati din Statele Unite ale Americii, Japonia si Coreea de Sud au subliniat miercuri importanta de a mentine pacea si stabilitatea in Stramtoarea Taiwan, pe fondul cresterii presiunilor din partea Beijingului, relateaza Kyodo, Reuters si Yonhap. Reuniunea a avut loc in contextul…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, iar titeiul Brent a urcat peste 76 de dolari pe baril, la cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018, in urma datelor care au aratat declinul stocurilor in Statele Unite, ca efect al revenirii calatoriilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Administratia Coreei de Nord nu analizeaza nicio posibilitate de a avea contacte cu Statele Unite, afirma ministrul de Externe de la Phenian, Ri Son Gwon, citat de agentia Reuters. "Nici macar nu analizam posibilitatea vreunui contact cu Statele Unite, cu atat mai putin sa avem vreun contact,…

- Administratia Coreei de Nord nu analizeaza nicio posibilitate de a avea contacte cu Statele Unite, afirma ministrul de Externe de la Phenian, Ri Son Gwon, citat de agentia Reuters, potrivit Mediafax.

- Discutiile arata o scadere a increderii in vaccinul cu o singura doza, care a fost initial recunoscut ca fiind crucial pentru succesul vaccinarii in Europa, dar a fost in mare parte retrogradat ca fiind o alegere de rezerva, dupa probleme de siguranta si aprovizionare. La sfarsitul lunii martie, UE…

- Directoarea pentru informatii nationale a SUA, Avril Haines, a vizitat Zona Demilitarizata (DMZ) de la frontiera cu Coreea de Nord, in cadrul unei vizite efectuate joi in Coreea de Sud, relateaza Yonhap si Reuters. Vizita oficialitatii americane are loc cu o saptamana inaintea primului…