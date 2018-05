Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si-a exprimat luni speranta ca discutiile dintre Coreea de Nord si Statele Unite vor fi "constructive", la o zi dupa ce o delegatie din Nord i-a declarat presedintelui sud-coreean, Moon Jae-in, ca Phenianul este deschis pentru discutii cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro. …

- Coreea de Nord este dispusa sa inceapa discutii directe cu Statele Unite, anuntul venind dupa ce o delegatie importanta de la Phenian a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian.Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele…

- Presiunile economice impuse impotriva Coreei de Nord trebuie pastrate pana cand Phenianul va renunta la programul nuclear, se arata intr-un comunicat emis, duminica, de Casa Alba, in contextul in care Phenianul a semnalat ca este dispus sa poarte discutii cu SUA, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Treispreze rusi si trei entitati ruse, inculpati in legatura cu amestecul in alegerile din SUAJustitia americana a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic american, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu…

- Siria a acuzat Statele Unite ca sunt responsabile de un „masacru brutal” in urma bombardamentului din provincia Deir al-Zour, scrie BBC. Atacul de peste noapte al americanilor a ucis aproape 100 de soldati ai fortelor pro-guvernamentale in apropierea raului Eufrat.Ministrul Afacerilor Externe…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte la…

- Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru posibilitatea lansarii unui atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord, a acuzat marti Administratia Kim Jong-Un. - continua -