- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington si Phenian, adaugand ca relatia sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP."China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat marți ca regimul de la Phenian nu a facut pașii necesari pentru denuclearizare, conform acordului dintre președintele Coreii de Nord, Kim Jong Un și omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters.John…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a salutat rezultatul "pozitiv" al summitului istoric SUA-Coreea de Nord, cu ocazia unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, aflat intr-o vizita de doua zile la Beijing, informeaza agentia Reuters, citand presa de stat din China si Coreea de Nord.

- La randul sau, liderul nord-coreean a felicitat China pentru "promovarea denuclearizarii Peninsulei Coreene, precum si pentru rolul sau important in protejarea pacii si a stabilitatii" in regiune, a informat televiziunea de stat chineza CCTV.Televiziunea chineza a transmis imagini de la…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, le-a cerut marti Coreei de Nord si Statelor Unite sa "concretizeze" rezultatele recentului summit de la Singapore, in cadrul unei intrevederi la Beijing cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. La randul sau, liderul nord-coreean a felicitat China…

- Fosta stea a baschetului american Dennis Rodman a descris intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un drept "o zi mare", intr-un interviu acordat marti CNN si citat de DPA. "Astazi este o zi mare pentru toata lumea, Singapore, Tokyo, China, este o zi mare",…