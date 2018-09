Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a postat duminica un mesaj pe Twitter prin care il felicita pe omologul sau nord-coreean Kim Jong-un pentru organizarea unei parade militare fara rachete balistice cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la infiintarea tarii, relateaza site-ul Ynet.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni "extrem de bucuros" de starea negocierilor cu Coreea de Nord, intr-un moment in care multi observatori subliniaza absenta unor progrese concrete la peste o...

- O echipa de oficiali americani s-a intalnit cu oficiali nord-coreeni, in regiunea demilitarizata Panmunjon, pentru a discuta despre implementarea acordului intre Donald Trump si Kim Jong-un, a declarat un ofical de rang inalt din Departamentul de Stat al SUA, relateaza site-ul postului CNN.

- O echipa de oficiali din SUA, condusa de Sung Kim, s-a intalnit cu oficiali nord-coreeni duminica la Panmunjom, la granita dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, pentru a discuta despre implementarea acordului la care s-a ajuns la summit-ul din 12 iunie dintre Donald Trump si Kim Jong-un, scrie CNN,…

- Presedintele SUA Donald Trump mentine sanctiunile impuse Coreei de Nord, afirmand ca regimul lui Kim Jong-un reprezinta inca o "extraordinara amenintare" nucleara. Declaratia alarmanta a liderului de la Casa Alba vine la doar zece zile dupa ce a spus ca nu mai exista nici un risc din partea Phenianului.

- Diplomații de top din SUA, Coreea de Sud și Japonia au promis joi sa colaboreze pentru a se asigura ca, dupa summitul dintre Donald Trump și Kim Jong-un, Coreea de Nord va renunța la programul sau nuclear, informeaza Reuters.

- Coreea de Nord a salutat summitul dintre Donald Trump si Kim Jong-un, summit care marcheaza sfarsitul relatiilor ostile cu SUA. Presa din Coreea de Nord a descris summitul ca fiind o victorie diplomatica pentru lid...

- Kim Jong-un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters, preia news.ro.”Kim Jong-un l-a invitat pe Trump sa vina la Phenian atunci cand…