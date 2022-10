Need for Speed Unbound anunţat oficial; Jocul se va lansa în decembrie

După câteva leak-uri noul joc Need for Speed tocmai a fost anunţat. Se numeşte Need for Speed Unbound şi va sosi în luna decembrie a acestui an. Mai precis va sosi pe 2 decembrie 2022, iar titlul va adopta un design inspirat de anime. Inspiraţia se trage mai… [citeste mai departe]