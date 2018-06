Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii americane considera ca regimul nord-coreean nu a incetat sa produca combustibil nuclear, in pofida inceperii unui dialog cu SUA, a relatat postul de televiziune american NBC, citat de Reuters si preluat de Agerpres. Intr-un reportaj difuzat vineri, ...

- Experti ai partilor care continua sa adere la acordul international privind programul nuclear iranian se intrunesc joi pentru discutii la Teheran, a anuntat agentia iraniana de presa Mehr, citata de AFP, informeaza Agerpres.Prevazuta de mai mult timp, potrivit agentiei, intalnirea, cu usile…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza AFP, preia Agerpres."Vizita oficiala a ministrului…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a estimat luni, la Buenos Aires, ca doar sprijinul politic al Uniunii Europene nu este suficient pentru a salva acordul international privind programul nuclear al Teheranului, transmite DPA. Aflat in capitala argentiniana pentru a participa la reuniunea…

- Tensiunile sunt, din nou, la un nivel ridicat, intre liderul nord-coreean Kim Jong-un, și președintele american, Donald Trump, dupa ce Phenianul a amenințat cu anularea intalnirii cu Washingtonul.In timp ce lumea se intreaba care sunt intențiile dictatorului din Asia, un nou raport informațional arata…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a prezentat, luni, dovezi despre care sustine ca scot in evidenta faptul ca Iranul isi dezvolta in secret programul nuclear, incalcand acordul nuclear semnat in 2015, informeaza BBC News Online, scrie medifax.ro.

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…