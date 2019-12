Stiri pe aceeasi tema

- Retorica dintre liderii Statelor Unite si Coreii de Nord a atins un nou varf dupa ce viceministrul de externe nord-coreean Choe Son Hui a criticat joi noapte comentariile presedintelui american Donald Trump, care a vorbit recent despre posibilitatea folosirii fortei militare impotriva Phenianului…

- Presa nord-coreeana si-a intensificat vineri atacurile la persoana impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden, candidat la presedintia SUA: agentia de presa KCNA l-a numit "caine turbat" care trebuie omorat, semnaleaza Reuters. Agentia oficiala de la Phenian nu a precizat cum l-a insultat…

- Coreea de Nord a criticat dur miercuri Statele Unite, care preconizeaza sa efectueze manevre militare comune cu Seulul in decembrie, relateaza AFP potrivit news.roWashingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de ”dezghet” al relatiilor cu…

- Oficiali nord-coreeni si americani au purtat discutii in octombrie pentru prima data dupa ce presedintele SUA Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit in iunie sa redeschida negocierile de denuclearizare, dar ele au esuat, in timp ce emisarul Coreii de Nord a declarat ca Statele…

- Donald Trump a anuntat joi ca vrea sa continue negocierile cu Coreea de Nord, aflate pe punctul de a fi reluate dupa luni de impas, in pofida unei noi escaladari a Phenianului in testele nord-coreene de racheta, catalogate drept ”provocatoare” de catre Washington, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ei…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- Președintele american Donald Trump a spus joi reporterilor ca este dispus sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a relua negocierile legate de dezarmarea nucleara, anul acesta, scrie Reuters. Comentariile lui Trump au fost facute dupa ce Coreea de Nord, la…

- Armata sud-coreeana a anuntat o noua lansare de 'proiectile' - termen cu care numeste in general rachetele balistice cu raza scurta de actiune -, marti dimineata, din centrul Coreii de Nord. Aceste proiectile au zburat circa 330 de kilometri dupa care s-au prabusit in Marea Japoniei. Agentia…