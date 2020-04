Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile privind starea de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong un concureaza pandemia de Covid-19 și țin capul de afiș al presei internaționale. Puține informații razbat de la Phenian iar lumea intreaga se intreaba cine i-ar putea succeda la putere in cazul in care zvonurile privind decesul…

- Zvonurile despre dispariția lui Kim Jong un circula și la Phenian, unde oamenii au navalit in magazine pentru a-și face provizii, iar elicopterele zboara la mica inalțime deasupra orașului, scrie Washington Post.Localnicii din Phenian au intrat intr-o isterie a cumparaturilor și achiziționeaza orice,…

- Un tren special care i-ar apartine lui Kim Jong Un a fost observat saptamana aceasta in portul Wonsan, in care se afla o statiune balneara, pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini satelitare (VEZI FOTO MAI JOS), in contextul in care starea sanatatii dictatorului nord-coreean face…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- Generalul Mark Milley, șeful Statului Major american, a declarat ca Serviciile Secrete au cercetat posibilitatea ca noul coronavirus sa provina dintr-un laborator din China, insa toate dovezile arata ca acesta este natural, nu creația oamenilor de știința, scrie The Guardian.Raspunsul Pentagonului a…

- Japonia continua pregatirile pentru Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, a afirmat sambata premierul Shinzo Abe, in ciuda ingrijorarilor exprimate in lumea intreaga in legatura cu desfasurarea competitiei, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. Abe si guvernul sau sunt hotarati ca pregatirile…

- NU MAI SUNTEM FRUNTASI…Daca in 2012, Vasluiul se afla printre judetele cu cea mai mare rata a mortalitatii infantile, cu un procent de 13,2 la mia de copii nascuti vii, in ultimii ani rata a scazut la 5,6, ceea ce ne plaseaza sub media pe tara. Asta se datoreaza, in primul rand, investitiilor facute…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al DIICOT a precizat miercuri, in urma informatiilor aparute in spatiul public cu privire la modul in care rechizitoriul in dosarul "Caracal" a fost difuzat catre mass-media, ca documentul nu a fost transmis jurnalistilor de catre personalul institutiei. "La data…