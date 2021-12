Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Coreea de Nord a interzis cetatenilor sa rada sau sa consume bauturi alcoolice pentru urmatoarele 11 zile, totul pentru a marca zece ani de la morteafostului lider Kim Jong-Il. Pentru acest eveniment, nord-coreenii vor fi fortati sa respecte o perioda de doliu de 11 zile, timp in care…

- DOCUMENT: Noile uniforme ale polițiștilor. MAI a publicat ordinul prin se care stabilește cum vor fi imbracați oamenii legii Ministerul de Interne s-a hotarat cum va arata uniforma de polițist. Pe 22 noiembrie a fost lansat in dezbatere publica Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind…

- O primarie ofera testare GRATUITA pentru Covid-19 cetațenilor: Oamenii primesc certificate verzi valabile pentru 48 de ore O primarie ofera testare GRATUITA pentru Covid-19 cetațenilor: Oamenii primesc certificate verzi valabile pentru 48 de ore In cursul zilei de joi, 18 noiembrie, primaria Bistrita…

- Mai multe restricții anti-COVID sunt relaxate in Melbourne, ceea ce inseamna ca Openul Australiei se va putea disputa cu tribunele pline. Oamenii pot merge in cafenele, insa maștile raman obligatorii in spitale și in transport. Stadioanele pot reveni la capacitate maxima, deoarece autoritațile…

- Oamenii legii au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 11730 lei, din care 30 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 10730, au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteza. In același context, a fost reținut 1 permis de conducere și retras…

- În timp ce statele civilizate exporta automobile, tehnologii sau resurse natuarle. R. Moldova a gasit o „rețeta” de succes pentru a putea exista - exporta oameni care trimit acasa miliarde de dolari. Chiar și pe timp de criza, moldovenii care muncesc în strainatate…

- Kim Jong-un a emis o directiva prin care nord-coreenilor li se va reduce consumul de mancare in urmatorii trei ani. Liderul națiunii izolate complet de restul lumii a afirmat ca granița cu China, care a fost inchisa de anul trecut din cauza pandemiei, nu va fi deschisa in curand. El și-a avertizat populația…

