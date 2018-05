Stiri pe aceeasi tema

- Marile puteri occidentale nu vor ”inchide ochii” in cazul unui nou atac chimic, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, in contextul in care SUA, Marea Britanie si Franta au bombardat Siria ca reactie la atacul chimic din Duma, informeaza BBC News Online.

- NATO a folosit atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a justifica majorarea cheltuielilor in domeniul apararii, a declarat marti adjunctul ministrului rus de Externe, Alexandr Grusko, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Ultimele declarații ale inaltului comandant John Hayten au reverberat ca o adevarata unda de șoc. Oficialul din Ministerul Apararii din SUA spune ca Washingtonul are cum sa contracareze noile arme ale Moscovei. Luna trecuta, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat o dezvoltarea a armamentului nuclear…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Ministrul nord-coreean de externe Ri Yong Ho va vizita Suedia in viitorul apropiat, a anuntat vineri, din surse confidentiale, cotidianul suedez Dagens Nyheter, preluat de Reuters. Ministrul suedez de externe a refuzat sa comenteze, precizeaza agentia, conform Agerpres.Ambasada Suediei la…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…