- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua și situația este departe de a reveni la normal. Lupte crunte continua sa aiba loc pe teritoriul ucrainean și se pare ca armata lui Putin primește un sprijin semnificativ. Mai exact, SUA și Japonia acuza ca Rusia primește arme din partea Coreei de Nord. Coreea…

- Liderul majoritatii din Senatul american, Chuck Schumer, i-a cerut luni presedintelui Chinei, Xi Jinping, sa sprijine Israelul dupa atacurile mortale ale Hamas, adaugand ca este ”dezamagit” de faptul ca Beijingul nu a manifestat ”nicio simpatie” fata de aceasta tara in weekend, transmite News.ro . ”Evenimentele…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia ca au creat instabilitate in apele din largul Peninsulei Coreene, avertizand ca recentele lor exerciții navale comune de aparare antiracheta ar putea duce la un razboi nuclear.

- Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia au efectuat marti exercitii navale comune in apropierea Peninsulei Coreene, in contextul in care Phenianul a acuzat Washingtonul de crearea ''celor mai instabile ape, cu pericolul unui razboi nuclear'', informeaza Reuters.

- Liderii Japoniei si Coreei de Sud au pus capat, vineri, deceniilor de relatii marcate frecvent de tensiuni, semnand un acord cu Statele Unite in sensul aprofundarii cooperarii militare si in materie de schimb de informatii, comenteaza cotidianul Financial Times, conform Mediafax.Acordul, semnat la…

- Presedintele american Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, informeaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut o crestere a productiei de rachete pentru a ajuta la asigurarea unei ”puteri militare coplesitoare” si pentru a fi gata de razboi, a anuntat luni, 14 august, presa de stat KCNA , in conditiile in care Coreea de Sud si Statele Unite se pregatesc pentru exercitii…