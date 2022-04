Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord se opune razboiului dar va riposta cu arme nucleare in cazul in care va fi atacata de Coreea de Sud, a declarat Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, in ceea ce e considerat a fi un avertisment direct la adresa autoritaților de la Seul, informeaza Reuters.

- Phenianul va viza Coreea de Sud cu "forta sa de lupta nucleara" daca este atacat, a avertizat influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, intr-un comunicat difuzat marti de media de stat si citat de dpa, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Phenianul va viza Coreea de Sud cu "forta sa de lupta nucleara" daca este atacat, a avertizat influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, intr-un comunicat difuzat astazi de media de stat.

- Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala (ICBM) interzisa pentru prima data din 2017 încoace, potrivit Coreei de Sud, relateaza BBC. Racheta, care a cazut în apele de la sud de Japonia, a zburat mai bine de o ora și a atins o altitudine de peste 6.000 km. Oficialii…

- Mai multe incendii de vegetație au aparut in apropierea centralei nucleare de la Cernobil, potrivit Parlamentului ucrainean, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un test cu racheta s-a incheiat miercuri cu eșec, iar autoritatile din Coreea de Nord nu au transmis inca nimic cu privire la incident. Autoritatile sud-coreene au anuntat ca o presupusa racheta balistica a explodat in aer la scurt timp dupa ce a fost lansata de pe aeroportul internațional de langa…

- Un documentar nord-coreean difuzat joi îl arata pe Kim Jong-un în timp ce acesta gestioneaza „cele mai mari greutați” cu care s-a confruntat vreodata țara, liderul suprem fiind vazut șchiopatând, potrivit Reuters.Numit „2021, Marele An al Victoriei”,…

- Preturile petrolului, care au crescut cu 50% in 2021, vor urca si mai mult in acest an, prevad analistii, spunand ca lipsa capacitatii de productie si investitiile limitate in sector ar putea ridica pretul titeiului la peste 100 de dolari pe baril, transmite Reuters. Desi varianta de coronavirus…