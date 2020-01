Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a impiedicat marti Cipru sa participe in calitate de observator la o sesiune a Conferintei pentru dezarmare la Geneva, intr-un context de tensiune in crestere intre cele doua tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conferinta pentru dezarmare, compusa din 65 de membri, este o structura…

- Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru "a proteja" interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, noteaza AFP. "Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca…

- Statele Unite acuza regimul de la Teheran de faptul ca a ucis peste 1.000 de iranieni in reprimarea ”brutala” a contestarii care a izbucnit la jumatatea lui noiembrie, un bilant cu mult mai mare decat cele evocate pana in prezent, relateaza AFP, potrivit news.ro.In schimb ”noi stim cu certitudine…

- Traim cel mai cald deceniu din istoria inregistrarilor meteorologice, a anunțat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), in cadrul Conferintei ONU privind schimbarile climatice de la Madrid.

- Kay Bailey Hutchinson, ambasadoarea SUA la NATO, a declarat ca Washingtonul "respinge cu fermitate" afirmatiile presedintelui francez potrivit carora alianta transatlantinca s-ar afla in "moarte cerebrala". Ea a spus ca nu este "rational" ca liderii UE sa considere ca se pot autoapara in fata numarului…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- Autoritatile americane au avertizat ca organizatiile adeptilor suprematiei albilor "invata" tacticile folosite de gruparile jihadiste pentru a se coordona la nivel global si a se finanta, ceea ce a avut drept consecinta o crestere a "terorismului care are la baza motive rasiale sau etnice" in intreaga…