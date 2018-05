Coreea de Nord a dat asigurari ca intentia sa recent declarata de a se denucleariza nu este rezultatul sanctiunilor si presiunilor SUA, avertizand Washingtonul sa nu induca in eroare opinia publica, relateaza duminica agentia Reuters.



Statele Unite nu trebuie sa "provoace in mod deliberat" Coreea de Nord desfasurand active strategice in Coreea de Sud si ridicand aspecte legate de drepturile omului, a transmis agentia nord-coreeana de presa KCNA, citand un purtator de cuvant al Ministerului de Externe. Acesta a insistat ca Washingtonul nu trebuie sa interpreteze in mod gresit "intentia…