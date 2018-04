Coreea de Nord ar putea urma modelul libian privind denuclearizarea Modelul presupune destructurarea completa a programului nuclear, inaintea oricaror concesii din partea Washingtonului, explica agentia.



"Ne gandim serios la modelul Libiei din 2003, 2004", a aratat Bolton la Fox News, ca raspuns la intrebarea daca Phenianul trebuie sa se astepte sa primeasca ceva inainte de a renunta la toate armele atomice, la materialul nuclear si la rachete."Evident, exista diferente. Programul libian era mult mai mic, dar in esenta acesta a fost acordul la care am ajuns", a explicat oficialul american. El a reamintit ca nord-coreenii au cazut de acord cu Coreea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

