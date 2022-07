Ambasadorul Alexander Matsegora a declarat ca muncitorii nord-coreeni ar putea ajuta la reconstruirea infrastructurii distruse in razboi in republicile populare autoproclamate Donetk si Lugansk, potrivit agentiei de presa nord-coreene NK News. Matsegora a spus ca exista ”o multime de oportunitati” de cooperare economica intre Coreea de Nord Nord si republicile autoproclamate din regiunea Donbas a Ucrainei, in pofida sanctiunilor ONU. ”Constructorii coreeni inalt calificati si muncitori, capabili sa lucreze in cele mai dificile conditii, ne pot ajuta sa ne refacem instalatiile sociale, ale infrastructurii…