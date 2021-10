Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a testat o noua racheta anti-aeriana, joi, a anunțat agenția de stat a țarii, conform Reuters. Lansarea rachetei vine in contextul in care țara a desfașurat mai multe teste balistice, recent, in ciuda avertismentelor comunitații internaționale.

- Coreea de Nord a tras marti un "proiectil" in mare, in momentul in care ambasadorul sau la ONU a revendicat "dreptul legitim" al tarii sale de a testa arme in fata "politicii ostile" a Statelor Unite si Seulului, noteaza AFP. Potrivit armatei sud-coreene, Coreea de Nord a tras marti in zori un "proiectil…

- Marti dimineata, Coreea de Nord a lansat ceea ce se presupune a fi o racheta balistica in mare, au declarat oficialii de la Seoul si Tokyo. Este a treia lansare in aceasta luna, dupa ce Phenian a testat anterior o racheta de croaziera „strategica” si doua rachete balistice transportate pe calea ferata.

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a lansat primul zbor pe orbita cu un echipaj format doar din turisti. Racheta a decolat de pe baza Cape Canaveral din statul american Florida.Miliardarul american Jared Isaacman este liderul echipajului din care fac parte inca trei turiști.

- Coreea de Nord a tras cu un proiectil neidentificat de pe coasta sa de est, au declarat miercuri sefii de stat major ai Coreei de Sud. Japonia a confirmat si ea ca un obiect care ar putea fi o racheta balistica a fo...

- Aceast test al unei rachete balistice mare-sol ilustreaza dorința Seulului de a-și consolida apararea impotriva Coreei de Nord dotata cu puterea nucleara. Coreea de Sud a anunțat, marți, 7 septembrie, ca a procedat la lansarea unei rachete balistice strategice mare-sol (MSBS) de fabricație proprie,…

- Coreea de Sud a efectuat un tir de test cu o racheta balistica strategica mare-sol (MSBS) de fabricatie proprie, a anuntat marti agentia de presa sud-coreeana, subliniind dorinta Seulului de a-si consolida apararea impotriva Coreii de Nord, detinatoare de arme nucleare, potrivit AFP. Agentia…

- Franta a lansat miercuri un apel la dialog intre Alger si Rabat, in interesul ''stabilitatii'' regiunii Maghreb, dupa ce in ajun Algeria a anuntat ruperea relatiilor diplomatice cu Marocul vecin, informeaza agentia France Presse. ''Franta ramane, in mod natural, atasata de aprofundarea legaturilor…