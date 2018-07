Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump se declara foarte pregatit pentru intalnirea cu liderul nord coreean, Kim Jong Un. L-ar putea invita chiar in Statele Unite daca totul va merge bine la Singapore. Declarațiile au fost facute la Washington, dupa intalnirea cu premierul Japoniei.

- Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie “extrem de regretabila” potrivit Phenianului, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Reiteram Statelor Unite…

- Indicii dolarului si-au accentuat joi declinul, retragandu-se de la maximul acestui an, iar aurul a urcat aproape de nivelul de 1.300 de dolari uncia, dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat sumitul cu Coreea de Nord care urma sa aiba loc in iunie, in timp ce posibilitatea ca Statele Unite…

- Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care Coreea de Nord comite "acte nebunesti" dupa anularea reuniunii, a avertizat joi seara presedintele american, Donald Trump. Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care…

- China este cel mai important sustinator economic si diplomatic al Coreii de Nord, in pofida indignarii sale fata de testele nucleare si cu rachete efectuate in mod repetat de Coreea de Nord precum si a sprijinului pentru sanctiuni puternice impotriva Phenianului. Totusi, China a salutat si demersurile…

- “Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale”, a transmis agentia de presa oficiala KCNA din Coreea de Nord, preluata de Yonhap. KCNA a precizat si ca va fi inchis un poligon nuclear din nordul tarii “pentru a garanta transparenta suspendarii…

- Coreea de Nord a acceptat principiul "denuclearizarii complete" in schimbul unor garantii de securitate, anunta presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In. "Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data in public la un "dialog" cu Statele Unite in timp ce se precizeaza un summit intre presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, scrie AFP. Foto: (c) KCNA/via…