Coreea de Nord anunţă suspendarea testelor nucleare şi cu rachete Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat sambata suspendarea testelor nucleare si cu rachete ale Coreei de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale", a transmis agentia de presa oficiala KCNA din Coreea de Nord, preluata de Yonhap. KCNA a precizat si ca va fi inchis un poligon nuclear din nordul tarii "pentru a garanta transparenta suspendarii testelor nucleare". Toate cele sase teste nucleare nord-coreene au fost efectuate in poligonul Punggye-ri din provincia de nord-est,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua Corei au deschis vineri o linie telefonica directa intre liderii lor, a anuntat agentia sud-coreeana Yonhap, citand presedintia de la Seul, informeaza AFP. Deschiderea acestei linii de comunicatii are loc cu o saptamana inainte de un summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul…

- Potrivit ziarului Asahi, Partidul Muncitoresc din Coreea de Nord analizeaza posibilitatea unei intalniri intre Kim Jong-un si prim-ministrul Japoniei. De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…

- Premierul Japoniei a apreciat disponibilitatea Coreei de Nord de a se angaja in dialog si a subliniat pozitia guvernului sau in raport cu Phenianul, care vizeaza incheierea programelor nucleare si cu rachete balistice intr-un mod complet si ireversibil. Presa nord-coreeana a anuntat miercuri ca liderul…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.