- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat sambata suspendarea testelor nucleare si cu rachete ale Coreii de Nord, informeaza agentia de presa oficiala KCNA din Coreea de Nord, preluata de agentia sud-coreeana de presa Yonhap.

- Cele doua Corei au deschis vineri un ”telefon rosu” intre liderii lor, cu o saptamana inaintea unui summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si numarul unu nord-coreean Kim Jong Un in Zona Demilitarizata (DMZ) care imparte peninsula, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta linie asigura o legatura…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si-a exprimat dorinta incheierii unui tratat de pace prin care sa se puna capat in mod oficial Razboiului Coreei (1950-1953), odata cu apropierea unui summit cu Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, dotata cu arma nucleara, relateaza AFP conform News.ro . Razboiul…

- Coreea de Sud va incerca sa lanseze discutii in vederea declararii oficiale a incheierii razboiului in peninsula, in cadrul unui extrem de rar summit intercoreean, saptamana viitoare, a anuntat miercuri presedintia, relateaza AFP. ”Examinam posibilitatea de a inlocui regimul armistitiului in peninsula…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a evocat pentru prima oara, in mod public, intr-o reuniune a partidului la putere, la Phenian, un ”dialog” cu Statele Unite, in contextul pregatirii unui summit istoric cu Donald Trump, relateaza AFP. Locatarul Casei Albe a acceptat luna trecuta organizarea unei intalniri…