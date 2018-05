Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In a cerut Natiunilor Unite sa verifice preconizata inchidere a unui centru nord-coreean de teste nucleare, a indicat marti un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP. Moon Jae In a adresat aceasta cerere luni, in cursul unei conversatii telefonice cu…

- Yoon Young-chan, purtatorul de cuvant al Casei Albastre, sediul Presedintiei sud-coreene, a declarat ca liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, a facut aceste declaratii in cursul intrevederii de vineri cu presedintele sud-coreean Moon Jae-In. "Va invita in curand experti din Coreea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus inchiderea, in luna mai, a centrului de teste atomice si invitarea la eveniment a unor experti americani, a anuntat duminica presedintia sud-coreeana, in timp ce Donald Trump s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul,…

- China saluta anuntul Coreei de Nord privind suspendarea testelor nucleare și lansarea de rachete balistice intercontinentale. Mai mult, Beijingul anunța ca va sustine dezvoltarea economica si denuclearizarea Peninsulei Coreene, a subliniat, intr-un comunicat, purtatorul de cuvant al Ministerului de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat sambata suspendarea testelor nucleare si cu rachete ale Coreei de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale", a transmis agentia de presa…

- Guvernul britanic se intruneste miercuri intr-o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus dublu si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii cauta in continuare sa o identifice, relateaza AFP. Reuniunea Comitetul ”Cobra” – convocat in cazuri de urgenta nationala – este…