Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea l-a presat pe Tariceanu, dat fiind ca OUG poate fi data doar daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este de acord, iar ministrul justitiei e asumat de ALDE. Potrivit unor surse, Tariceanu nu ar sustine varianta OUG. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni dupa intalnirea cu premierul…

- Probabil ca ți s-a intamplat și ție sa stai minute in șir in fața dulapului și a sute de articole vestimentare și accesorii și sa nu gasești o ținuta pe placul tau. Este o problema atat de comuna in zilele noastre, incat și marile universitați ne atrag atenția asupra capcanei sale. Adevarul este ca…

- Raportorul ONU cu privire la Coreea de Nord Tomas Ojea Quintana a indemnat Phenianul la o ”amniestie” care sa permita eliberarea a ”sute de detinuti”, in contextul summitului istoric intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, relateaza AFP conform News.ro . Ojea Quintana…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani) a reușit la Roland Garros cea mai mare victorie a carierei (6-3, 7-5 cu Elina Svitolina), ajungand pentru prima data in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam. In urma cu mai puțin de un an de zile, Mihaela și-a dorit un wild card la Bucharest Open, pentru a…

- Academicianul Eugen Simion, presedintele Sectiei de filologie si literatura, a fost sarbatorit vineri, la Academia Romana, cu prilejul implinirii varstei de 85 de ani, in cadrul sesiunii aniversare "Academicianul Eugen Simion - 85 de ani". Presedintele Academiei Romane, acad. Ioan-Aurel…

- Antrenorul echipei franceze de fotbal PSG, Unai Emery, care va parasi gruparea la finele sezonului, isi acorda nota 7 din 10 in ceea ce priveste realizarile pe banca tehnica a parizienilor. ''Notele sunt subiective, dar sunt multumit. Am facut la club o adevarata casa, cred ca…

- Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, vor participa, luni, la o ceremonie care va marca implinirea a 25 de ani de la asasinatul rasist al adolescentului de culoare Stephen Lawrence, crima care a generat schimbari in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, scrie AFP, conform…