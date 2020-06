Coreea de Nord ameninţă să intre din nou în zonele de frontieră demilitarizate cu Sudul Armata nord-coreeana a amenintat sa-si reinstaleze trupele in zonele de frontiera cu Sudul care au fost demilitarizate anterior in virtutea unor acorduri intercoreene, potrivit unui comunicat oficial dat publicitatii marti, citat de DPA si Yonhap.



Tensiunile au escaladat dupa ce militanti sud-coreeni ar fi parasutat circa 50.000 de pliante de propaganda antiguvernamentala in Coreea de Nord.



Astfel de campanii cauta in general sa-i incurajeze pe nord-coreeni sa-si rastoarne guvernul, noteaza DPA.



Coreea de Nord examineaza un plan "ca armata sa ocupe din nou pozitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

