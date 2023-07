Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Phenian au atenționat ca vor intercepta avioanele de spionaj americane care ii vor incalca spațiul aerian, condamand in același timp planul Statelor Unite de a desfașura un submarin lansator de rachete in aproprierea peninsulei coreene

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca a trimis luni un avion de vanatoare pentru a impiedica avioanele de patrulare franceze și germane sa intre in spațiul sau aerian deasupra Marii Baltice, dupa ce le-a detectat zburand spre Rusia, relateaza Reuters, citata de The Guardian. Rusia a declarat ca zborurile…

- Un obiect neidentificat a intrat in spațiul aerian polonez din direcția Belarus. Acesta era probabil un balon de observație, a anunțat sambata pe Twitter Ministerul polonez al Apararii, citat de Reuters.

- O aeronava a Politiei de Frontiera din Polonia a fost interceptata deasupra Marii Negre, la 60 de km de spatiul aerian al Romaniei, de un avion de vanatoare rusesc, iar echipajul polonez a reusit redresarea avionului si a aterizat in siguranta pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu, niciun membru al echipajului…

- Republica Moldova isi va inchide spatiul aerian pentru aeronavele civile la 1 iunie, din motive de siguranta, in conditiile in care va gazdui un summit al liderilor europeni, a anuntat joi Autoritatea de Aviatie Civila, relateaza Reuters, preluat de News.ro.

China intentioneaza sa inchida in 16-18 aprilie spatiul aerian la nord de Taiwan, ceea ce ar perturba zborurile din intreaga regiune, au afirmat patru surse informate despre problema, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.