Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord afirma ca ar putea sa reexamineze organizarea unui summit cu Statele Unite, daca Washingtonul continua sa insiste unilateral ca Phenianul sa renunte la programul nuclear, scria miercuri presa de stat nord-coreeana, relateaza Reuters citat de News.ro. Soarta summitului intre liderul nord-coreean…

- Coreea de Nord a amenintat cu anularea summitului prevazut luna viitoare intre Kim Jong Un si Donald Trump, daca Washingtonul va continua sa pretinda ca Phenianul sa renunte unilateral la arsenalul sau...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei ”prizonieri” americani, eliberati de Coreea de Nord, si ”care par sa se fie sanatosi” relateaza The Associated Press citata de News.ro. Știre in curs de actualizare …

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus sa-si inchida instalatia de teste atomice in mai si sa invite in aceasta tara izolata experti americani, a anuntat Seulul duminica, in timp ce Donald Trump se arata optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul, relateaza AFP. Aceasta…

- Administratia americana a inceput sa discute cu Coreea de Nord pentru a pregati viitorul summit istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a confirmat marti Departamentul american de Stat, citat de AFP. "Pot doar sa confirm ca guvernul Statelor Unite este angajat in discutii cu Coreea de Nord pe subiectul…

- Statele Unite ale Americii asteapta un raspuns din partea Coreei de Nord, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, notand ca regimul de la Phenianul nu a mai transmis nimic de cand presedintele Donald Trump a acceptat propunerea unei intrevederi cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…