- Media de stat nord-coreene au afirmat ca "un alt test important" pentru dezvoltarea unui satelit de recunoastere a fost efectuat saptamana precedenta.Coreea de Sud vecina l-a descris ca fiind o alta lansare de racheta balistica.Kim Jong Un "si-a exprimat marea satisfactie ca au confirmat metoda de fotografiere…

- Coreea de Nord a tras un "proiectil neidentificat", a anuntat duminica armata sud-coreeana, dupa o luna de pauza, fara tiruri, in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, transmite AFP, scrie agerpres.ro."Coreea de Nord a tras un proiectil neidentificat spre est", au indicat sefii de stat-major…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat marti intr-un comunicat ultimul test cu racheta balistica efectuat duminica de catre Coreea de Nord, care "anuleaza astfel moratoriul anuntat in 2018" de aceasta tara pentru acest tip de arme, relateaza AFP. Phenianul a confirmat luni…

- Coreea de Nord a lansat o racheta cu raza medie de actiune, a anuntat statul major al armatei sud-coreene duminica, relateaza dpa. Racheta balistica a zburat circa 800 km spre mare, atingand o altitudine de 2.000 km in timpul testului, conform Agerpres.A fost cel de al saptelea test…

- Coreea de Nord a efectuat ceea ce se considera a fi cea mai mare lansare de rachete din 2017, scrie BBC. Coreea de Sud a raportat ca lansarea a avut loc duminica la ora locala 07:52 (22:52 GMT) in largul coastei de est a Coreei de Nord.

- China și Rusia au blocat joi la ONU o cerere a SUA de saptamâna trecuta de a sancționa cinci nord-coreeni, unul care locuiește în Rusia, ceilalți patru pe teritoriul chinez, ca raspuns la recentele lovituri cu rachete ale Coreei de Nord, au declarat diplomații pentru AFP.Cei 15 membri…

- Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat in mare, anunta Coreea de Sud si Japonia, primul tir de acest tip al Phenianului in 2022, relateaza AFP, potrivit News.ro. Acest tir intervine dupa un 2021 marcat de progrese majore in domeniul armamentului, in pofida unor grave dificultati…