- Coreea de Nord a anunțat, marti, ca a reusit sa plaseze un satelit militar pe orbita, sfidand astfel rezolutiile ONU care ii interzic sa utilizeze tehnologii de rachete balistice, actiune condamnata cu fermitate de Tokyo si Washington, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca obiectivul sau in timpul intrevederii pe care o va avea cu omologul sau chinez Xi Jinping in aceasta saptamana va fi reluarea comunicarii normale intre Washington si Beijing, inclusiv a contactelor la nivel militar, relateaza

- Ediția din acest an a Oradea FestiFall, evenimentul care celebreaza aniversarea Municipiului Oradea, s-a desfașurat in premiera in 5 locații, pe 3 scene și cu peste 100 de spectacole și concerte, a adunat peste 80.000 de vizitatori.

- Livrarile catre producatorii de camere de supraveghere de la unitatea de proiectare a cipurilor HiSilicon a companiei au inceput anul acesta, potrivit uneia dintre surse, si a treia sursa familiarizata cu lantul de aprovizionare din industrie. Una dintre sursele informate despre divizia de cipuri a…

- Ceremonie demna de o sarbatoare nationala in Coreea de Nord, unde a fost lansat la apa, cu mare fast, primul submarin nuclear al tarii. Totul, intr-un val de aplauze si cascade de confetti și baloane. Cum era de asteptat, de la eveniment nu a lipsit dictatorul Kim Jong Un, care a fost tot numai un zambet.…

- O racheta japoneza care transporta un mic modul lunar a decolat joi, dupa trei intarzieri la sfarsitul lunii august din cauza vremii nefavorabile, potrivit videoclipului oficial al lansarii transmis in direct pe YouTube, relateaza AFP.