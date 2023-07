Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, colonelul Iuri Ihnat, a raportat ca, in noaptea de miercuri spre joi apararea antiaeriana a distrus toate cele 20 de drone Shahed lansate de rusi, precum si doua rachete de croaziera de tip Kalibr, conform Ukrainskaia Pravda."Putem spune ca a…

- Casa Alba pare ca se pregateste de un razboi cu China. Conform unor informatii ce au venit pe surse, Joe Biden si oamenii sai au dezvboltat deja un plan de evacuare a cetatenilor american din Taiwan. Deocamdata, Departamentul de Stat american a refuzat sa comenteze pe marginea subiectului. Vor sa evite…

- Doua persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite marti cu focuri de arma in timpul unei ceremonii de inmanare a diplomelor pentru liceeni in statul Virginia, in estul SUA, potrivit politiei, informeaza miercuri AFP, preluata de Agerpres.

- O familie din statul american Mississippi cere inculparea unui politist care a impuscat un baiat de 11 ani. O familie din statul american Mississippi a cerut joi concedierea si inculparea pentru violente grave a unui politist care a impuscat un baiat de 11 ani, informeaza Reuters. CITESTE SI…

- Statele Unite si-au exprimat luni "ingrijorari foarte serioase" dupa ce gigantul american de semiconductori Micron a fost acuzat duminica de Beijing de deficiente in materie de securitate, un nou episod in lupta dintre cele doua tari pentru aceasta tehnologie, transmite AFP, citat de Agerpres."Avem…

- Montana a devenit primul stat din SUA care a interzis TikTok, dupa ce guvernatorul a semnat o legislatie care interzice magazinelor de aplicatii mobile sa ofere aceasta aplicatie in stat pana anul viitor, potrivit The Guardian, citat de news.ro.Decizia este printre cele mai dramatice dintr-o serie…

- Dolarul american mai incaseaza o lovitura puternica. Urmand exemplul celuilalt gigant sud-american, Brazilia, și guvernul Argentinei a anunțat ca va plati in yuani importurile din China. Argentina va incepe sa plateasca importurile chineze in yuani mai degraba decat in dolari, a anunțat ministrul Economiei,…