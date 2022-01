Coreea de Nord a tras duminica, in Marea de Est, cu ceea ce pare a fi racheta balistica cu cea mai lunga raza de acțiune din 2017. Japonia, Coreea de Sud și SUA au condamnat testul de armament, cel de-al șaptelea efectuat de Phenian in luna ianuarie a acestui an, noteaza CNN. Oficialii japonezi și sud-coreeni au estimat ca racheta trasa duminica a atins o altitudine de 2.000 km și a zburat timp de 30 de minute pana la o distanța de 800 km, aterizand apoi in Marea de est. La inceputul acestei luni, Coreea de Nord a sugerat ca ar putea relua testele nucleare si a armelor cu raza lunga de actiune,…