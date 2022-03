Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un apare in geaca de piele si ochelari de soare de aviator in filmul de la ultima lansare de racheta a Phenianului, realizat in stil hollywoodian, relateaza vineri agentia Reuters.

- Coreea de Sud a aprobat vineri un proiect de modernizare a sistemelor de rachete interceptoare sol-aer, a informat agentia de inzestrare a armatei, la o zi dupa ce Phenianul a testat o racheta balistica intercontinentala (ICBM), transmite Yonhap. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Coreea de Nord a efectuat teste cu "un proiectil neidentificat" cu raza lunga de acțiune in Marea Japoniei, transmit Coreea de Sud și Japonia. Acestea cred ca a fost o racheta balistica intercontinentala (ICBM), scrie Reuters.

- 'Coreea de Nord a tras un proiectil neidentificat spre est', au indicat sefii de Stat Major interarme de la Seul, intr-un comunicat.Paza de coasta a Japoniei a emis un mesaj de alerta in directia navelor din zona din cauza a ceea ce ar putea fi 'o racheta balistica trasa dinspre Coreea de Nord'.Lansarea…

- Coreea de Nord a lansat o presupusa racheta balistica care a explodat in aer la scurt timp dupa lansare, a declarat Seul miercuri, analistii avertizand ca este probabil un test esuat al asa-numitei „rachete monstru” a Phenianului.

- Media de stat nord-coreene au afirmat ca "un alt test important" pentru dezvoltarea unui satelit de recunoastere a fost efectuat saptamana precedenta.Coreea de Sud vecina l-a descris ca fiind o alta lansare de racheta balistica.Kim Jong Un "si-a exprimat marea satisfactie ca au confirmat metoda de fotografiere…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denuntat marti intr-un comunicat ultimul test cu racheta balistica efectuat duminica de catre Coreea de Nord, care "anuleaza astfel moratoriul anuntat in 2018" de aceasta tara pentru acest tip de arme, relateaza AFP. Phenianul a confirmat luni…

- Coreea de Nord a testat saptamana aceasta o racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune modernizata și un focos de racheta tactica ghidata, a anunțat vineri agenția de presa a regimului de la Phenian, KCNA, adaugand ca liderul Kim Jong Un a vizitat o fabrica de muniții care produce un „sistem de armament…