Coreea de Nord a testat o rachetă hipersonică / Expert: Probabil a fost un eșec Proiectilul tras de Coreea de Nord marți de pe coasta sa de est a fost o noua racheta hipersonica, a scris presa de stat a Phenianului miercuri, lansarea venind în contextul unei serii de teste cu noi arme facute în ultima perioada de izolatul stat asiatic, transmite Reuters.



Coreea de Nord a tras racheta catre apele de pe coasta sa de est, a spus armata sud-coreeana.



Testul vine la câteva zile dupa ce Phenianul a cerut SUA și Sudului sa renunțe la &"standardele duble&" în privința programelor de înarmare pentru a reporni discuțiile diplomatice.



