Coreea de Nord a simulat un nou atac nuclear tactic

- Lansarile, despre care armata a spus ca au avut loc sambata in jurul orei 4 dimineata (1900 GMT vineri), se produc pe fondul relatiilor dintre cele doua Corei care sunt la unul dintre cele mai joase niveluri de pana acum si in timp ce Phenianul pastraeza tacerea cu privire la soarta unui soldat american…

- Militarul american care a trecut marti frontiera in Coreea de Nord era escortat afara din Coreea de Sud din motive disciplinare, scrie CNN. Soldatul urma sa fie trimis inapoi in Statele Unite, dar dupa ce a trecut de controlul de securitate de la aeroport, a reusit sa iasa din terminal și s-a alaturat…

- Performanța istorica pentru Romania la Olimpiada Internaționala de Matematica. Elevii noștri au obținut locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud, cu 5 medalii de aur și una de argint. Cei 6 romani sunt elevi la doua licee din București și au fost coordonați de doi profesori, din București,…

- Wang Yi, șeful Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, va participa in 13 și 14 iulie la Jakarta, Indonezia, la reuniunea miniștrilor China-ASEAN (10+1), reuniunea miniștrilor de Externe ASEAN-China-Japonia-R. Coreea (10+3), reuniunea miniștrilor…

- Campioana Bundesligii și-a asigurat un superstoper. Medicii lui Bayern l-au supus pe Kim Min-jae examenului medical in timpului serviciului militar facut de fundașul lui Napoli in Coreea de Sud. Bavarezii activeaza clauza de reziliere, 50 de milioane de euro. Bayern nu pierde nicio secunda in cursa…

- La zece zile de la prezentare, Dan Petrescu (55 de ani) a inceput cu o infrangere la Jeonbuk Hyundai Motors, in Coreea de Sud, 0-2 in fața lui Gwangju. „E o combinație de factori care accentueaza problemele noastre”, a incercat sa explice Petrescu la conferința. Antrenorul a avertizat: „Va trebui sa…

- BBC a intervievat in secret trei oameni obisnuiti din Coreea de Nord, cu ajutorul organizatiei Daily NK, care opereaza o retea de surse in cea mai izolata tara din lume. Marturiile lor arata ca in tara are loc o „tragedie devastatoare”, iar oamenii se tem ca vor muri de foame sau ca vor fi executati,…

