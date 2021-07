Coreea de Nord a refuzat vaccinul AstraZeneca din cauza "efectelor secundare" și-l preferă pe cel rusesc Coreea de Nord ar fi refuzat vaccinul anticovid AstraZeneca, dozele fiind programate sa ajunga în aceasta țara în cadrul operațiunii internaționale coordonate de OMS, COVAX. Motivul invocat vizeaza efectele secundare pe care l-ar avea serul produs de britanici, a precizat o organizație din Coreea de Sud citata de Reuters.



COVAX pregatise 2 milioane de doze de vaccin peentru Coreea de Nord, stat care nu a raportat oficial niciun caz de covid-19. Prima tranșa urma sa ajunga la sfârșitul lunii mai, însa operațiunea a fost amânata.



