Coreea de Nord a raportat primul caz de Covid. Toată țara e în lock down In sfarșit a ajuns Covid-ul și in Coreea de Nord! Sau, cel puțin, acum au raportat autoritațile primele cazuri infectare cu virusul SARS CoV-2, care au decretat lock down total. Cazurile de Covid, varianta Omicron, au fost declarate in capitala Phenian. Autoritațile refuza, insa, sa spuna numarul exact de infectați, informeaza BBC . Agenția de stat KCNA a anunțat ca a fost „cel mai mare incident de urgența” care a incalcat „bariera carantinei” din țara și ca liderul Kim Jong-un se afla in discuții pentru a pregati raspunsul națiunii. Coreea de Nord nu a avut un program de vaccinare anti-COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

