Coreea de Nord a luat măsuri extreme pentru a se apăra de coronavirus: A instalat mine terestre Coreea de Nord a luat masuri extreme pentru a se apara de coronavirus, inclusiv prin instalarea de mine terestre in zonele de granita cu China, a informat marti Serviciul national de informatii al Coreei de Sud (NIS), intr-o sedinta cu usile inchise la parlament, relateaza Yonhap. Coreea de Nord se teme ca raspandirea COVID-19 ar putea avea rezultate catastrofale in tara, avand in vedere infrastructura sa medicala precara, a indicat NIS in cadrul reuniunii Comisiei pentru informatii a Adunarii nationale (parlamentul unicameral), scrie agerpres.ro. Citește și: Scene fara precedent!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul este "departe" de a lua o decizie privind "carantinarea totala", subliniind ca pentru a impune noi masuri de restrictie autoritatile trebuie sa aiba "temeiuri extrem de serioase". "Ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri,…

- Coreea de Nord si-a avertizat locuitorii sa ramana in spatiile inchise, argumentand ca praful galben sezonier purtat de vant din China ar putea aduce in tara noul coronavirus, informeaza sambata Reuters, potrivit Agerpres. "Pe masura ce infectiile cu noul coronavirus continua sa se raspandeasca in…

- CHIȘINAU, 9 oct – Sputnik. Cei doi cetațeni ai Republicii Moldova sechestrați pe 7 octombrie și eliberați pe 8 octombrie de autoritațile neconstituționale de la Tiraspol „nu s-au prezentat la organele constituționale ale Republicii Moldova și s-ar afla la domiciliul din stanga Nistrului”, a informat…

- Toate meciurile din zona Est a Ligii Campionilor Asiei au fost mutate la Doha, in Qatar, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza News.roConfederatia asiatica a precizat ca partidele se vor desfasura in perioada 18 noiembrie – 13 decembrie. Cluburile din zona Est sunt din China,…

- Portul mastii va fi obligatoriu incepand de sambata in toate spatiile publice din Polonia, din cauza cresterii-record a numarul de cazuri noi de contaminare cu coronavirus, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki, citat de AFP. 'Al doilea val a sosit si trebuie sa il infruntam cu fermitate', a…

- Situația cazurilor de COVID explodeaza in mai multe zone din țara, iar cea mai serioasa situație este in Capitala, acolo unde sunt inregistrate și de cinci ori mai multe infectari noi. Astfel, prefectul Bucureștiului a explicat cand ar putea municipiul sa intre in stare de urgența.

- Cresterea numarului de cazuri de coronavirus pe teritoriul Coreei de Sud a fortat sute de scoli sa-si inchida portile luni, ziua cu cel mai mare numar de unitati de invatamant inchise de la redeschiderea din luna iunie, informeaza agentia Yonhap.Un numar total de 1.845 de scoli si-au sistat…

- Maria Van Kerkhove, directorul tehnic pentru pandemia de Covid-19 in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a afirmat luni, la un briefing de presa, ca noul coronavirus inca circula si majoritatea populatiei ramane predispusa la infectare. Van Kerkhove a spus ca „nu exista indicii…