Stiri pe aceeasi tema

- Regimul Kim a confirmat, duminica, lansarea unei rachete balistice intercontinentale cu o zi inainte. Coreea de Nord spune ca lansarea rachetei a reprezentat un „avertisment” adresat Statelor Unite și Coreei de Sud și ca exercițiul „surpriza” a demonstrat capacitatea sa de „contraatac nuclear letal”.

- Coreea de Nord a lansat sambata o racheta balistica intercontinentala, dupa ce a avertizat ca va reacționa puternic la viitoarele exerciții militare ale Coreei de Sud și ale Statelor Unite.Ministerul Apararii a confirmat ca racheta a zburat timp de 66 de minute și a aterizat in Marea Japoniei.Racheta…

- Parada militara nocturna a avut loc la Phenian, capitala Coreei de Nord. Printre sistemele expuse s-a numarat cea mai mare racheta balistica intercontinentala a țarii, Hwasong-17, urmata de ceea ce unii analiști spun ca s-ar putea sa fie o noua racheta cu combustibil solid.Majoritatea marilor rachete…

- La finalul unei mari reuniuni la Phenian, Partidul Muncitorilor aflat la putere in Coreea de Nord, a mai anuntat ca tara va „dezvolta un nou sistem de rachete balistice intercontinentale (ICBM) a caror misiune principala va fi contraatacul nuclear rapid", potrivit agenției oficiale KCNA, preluate de…

- Coreea de Nord a lansat cel putin o racheta balistica sambata spre Marea Japoniei, potrivit armatei sud-coreene, un nou episod al cresterii tensiunilor dintre cei doi vecini la cateva zile dupa o incursiune a cinci drone ale Phenianului in spatiul aerian al Seulului, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Coreea de Nord a lansat duminica o racheta balistica neidentificata catre Mareea de Est. Se intampla la cateva zile dupa ce Phenianul a anuntat testarea cu succes a unui motor cu combustibil solid de mare putere cu scopul de a dezvolta o noua arma.

- Coreea de Nord a lansat, duminica, o racheta balistica in apele din largul coastei estice, au declarat oficiali sud-coreeni si japonezi, citati de AP. Seful Statului Major Comun din Coreea de Sud a declarat ca lansarea a avut loc duminica dimineata, dar nu a oferit alte detalii. Si biroul primului…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei, Fernando Santos, a declarat vineri seara, dupa infrangerea lusitanilor in fata Coreei de Sud (1-2), in Grupa H, la CM 2022 din Qatar, ca are mare incredere in jucatorii sai, dar esecul suferit este un "avertisment", scrie AFP. Fii la curent…