O premiera din 2017 și o escaladare clara a campaniei intensive de testare a armelor de catre Phenian: Coreea de Nord a lansat marți o racheta balistica cu raza medie de acțiune deasupra Japoniei. SUA s-au consultat cu Japonia și Coreea de Sud cu privire la un raspuns „robust" la aceasta lansare, a precizat Casa […]