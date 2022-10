Stiri pe aceeasi tema

Guvernul japonez a avertizat locuitorii din unele insule indepartate care fac parte din Tokyo, precum și din prefecturile Hokkaido și Aomori, sa se puna la adapost de o racheta lansata din Coreea de Nord, relateaza Bloomberg News.

Surse militare din Coreea de Sud anunța ca o racheta balistica a fost lansata miercuri din Coreea de Nord, potrivit Reuters.

Se apropie sesiunile de inscrieri la noile granturi IMM de cate 50.000-500.000 EUR, de la Acțiunea 4.1.1-POC Bis - investiții și POIM-Eficiența energetica, dupa ce, zilele trecute, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial cele doua grile de punctaj modificate. „Atenție, sa ne facem calculele corect…

Agentia meteorologica a Japoniei a emis marti un avertisment in legatura cu taifunul Hinnamnor, care se apropie de insulele izolate din sudul tarii, si i-a indemnat pe localnici sa se adaposteasca inainte ca situatia sa devina prea periculoasa, informeaza AFP.

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, majorarea cu 50% a premiilor sportivilor romani care au obtinut performante la competitiile internationale. Seful Executivului a precizat ca decizia va fi pusa in practica nu in sedinta de Guvern de astazi, ci la urmatoarea sedinta, din cauza timpului prea…

Armata Statelor Unite a testat, marti, o racheta balistica intercontinentala, in largul coastelor Californiei, in cadrul actiunilor de a demonstra "capacitatea de reactie a fortelor nucleare" si eficienta sistemelor de disuasiune.

Japonia si-a exprimat miercuri "ingrijorarea" fata de "actiunile militare concentrate" anuntate de China ca reactie a vizitei efectuate in Taiwan de presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi Ueda, care a subliniat importanta actualizarii viitorului cadru de Parteneriat strategic romano-nipon, in contextul invaziei ruse in Ucraina.