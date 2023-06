Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul turc al Apararii a anunțat sambata, 3 iunie, va trimite trupe in Kosovo in urmatoarele doua zile in contextul tensiunilor din nordul țarii, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.„Unitatea noastra desemnata (un batalion de comando) este planificata sa fie desfasurata in ... Kosovo…

- Turcia intentioneaza sa trimita comandouri in Kosovo duminica si luni, ca raspuns la solicitarea NATO de a se alatura fortei sale de mentinere a pacii KFOR, ca urmare a tulburarilor din nordul tarii, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Agerpres.roIntr un comunicat difuzat sambata, preluat…

- Ucraina a declarat ca a doborat sase rachete hipersonice rusesti Kinjal intr-o singura noapte, contracarand o arma pe care Moscova a prezentat-o ca fiind o racheta hipersonica de ultima generatie, aproape de neoprit. Ministerul rus al Apararii a declarat ca rachetele sale au distrus un sistem de aparare…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca avioanele ucrainene de lupta au lovit doua obiective industriale din orașul Luhansk, aflat sub control rusesc, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit Rador.Reuters nu a…

- Regatul Unit a livrat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a anuntat joi un oficial occidental, informeaza Reuters. Potrivit informatiilor CNN, Londra a primit asigurari din partea guvernului ucrainean ca aceste rachete vor fi utilizate doar pe teritoriul suveran al Ucrainei…

- Marea Britanie ar putea sa trimita rachete cu raza lunga de acțiune la Kiev in viitorul apropiat, noteaaza The Washington Post, cu referire la un anunț de achiziție postat pe 2 mai de catre Fondul Internațional pentru Ucraina, condus de britanici.Washington Post a relatat ca, in acest document,…

- Ministerul taiwanez al Apararii a anunțat ca China ar putea inca sa opereze opt nave militare in largul apelor teritoriale ale insulei, in pofida incheierii in mod oficial a celor trei zile de exerciții militare marine, scrie Rador.Președintele taiwanez, Tsai Ing-wen, a declarat ca exercițiile au…

- Guvernul japonez a declarat marti ca monitorizeaza cu atentie testele cu rachete antinava efectuate de Rusia in Marea Japoniei, denuntand totodata "intensificarea" activitatilor militare ale Moscovei in jurul arhipelagului nipon, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Tokyo a reactionat astfel la testele…