- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca trupele Kievului au ucis 950 de soldați ruși in ultimele 24 de ore, transmite Hotnews . „A fost o zi buna, ocupanții au suferit cele mai mari pierderi in direcțiile Donețk și Liman”, a declarat armata ucraineana. Rusia ar fi pierdut…

- Rachetele au zburat pe o distanta de circa 230 de kilometri, la o altitudine de 24 de kilometri si cu viteza Mach 5 (unitate de masurare a vitezei in functie de viteza sunetului), potrivit unui comunicat al armatei sud-coreene, care denunta „o grava provocare” ce incalca sanctiunile ONU.

- Armata din Coreea de Nord a lansat doua rachete balistice cu raza scurta de acțiune, anunța autoritațile din Coreea de Sud, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fortele Aeriene ale Ucrainei anunta ca, in timpul alertei de raid aerian de sambata dimineața, care a cuprins intreaga tara, armata ucraineana a doborat 18 rachete de croaziera rusești. Este vorba despre 13 rachte Kh-101/Kh-555 și cinci rachete de tip Kalibr. Sambata dimineata, rușii au tras, in…

- Armata rusa a lansat noi atacuri asupra orasului Mikolaiv si a regiunii omonime, in noaptea de 23 spre 24 septembrie. Potrivit guvernatorului regiunii Mikolaiv, Vitali Kim, bombardamentele rusesti au provocat distrugeri. Oficialul a precizat ca rusii au atacat Mikolaivul dupa miezul nopții, obuzele…

- Forțele de Aparare Antiaeriana ale Rusiei ar fi lansat, marți, cel puțin 15 rachete deasupra Hersonului, relateaza corespondentul TASS, informeaza Rador. Pe cerul deasupra orașului sunt vizibile urme de rachete de aparare aeriana si se aud sunete a le exploziilor. Se presupune ca functioneaza apararea…

- Ministrul roman al Apararii a vorbit, miercuri seara, despre pericolul reprezentat de razboiul din Ucraina. Acesta a avertizat cu privire la noile operațiuni militare pregatite de ruși, dar și despre consecințele pe care Ucraina și statele europene le-ar putea suporta. Vasile Dincu a fost intrebat și…

- China anunta ca a organizat, joi, ”lovituri cu rachete de precizie” in stramtoarea Taiwan, ca parte a exercitiilor militare care au crescut tensiunile in regiune la cel mai inalt nivel din ultimele decenii, relateaza The Associated Press.